الوصايا فوق العشر لاتقاء هذا الحم ودوامات البحر

البقاء مترطباً عن طريق شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب للجسم، وتجنب شرب الكحول والمشروبات الغازية فهي تزيد من فقدان الماء.

يكاد يكون ارتفاع حرارة الكرة الأرضية وما يخلفها من حم زائد عن حده في درجات الحرارة المرتفعة في الجو، مصدرا للقلق والخوف عند البشر، ويشكل خطرا يهدد فئات كبيرة وشرائح بشرية تهدد حياتهم بشكل كبير، في حال لم يتخذ الحذر الشديد للحفاظ على صحتهم وحياتهم. بشكل أساسي بسبب فقدانهم السوائل وعدم شرب المياه الكافية، واتخاذ الحيطة والحذر من أشعة الشمس الحارقة التي قد تودي بحياتهم، خاصة الشريحة الأقل قدرة على تحمل هذا الحر الشديد، كالأطفال والمرضى المزمنين والكبار في السن، فهؤلاء قدرة تحملهم لهذا الحر ضئيلة، إن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على بيئة مناسبة لتحمل الحم واتخاذ الحيطة الكافية لهم من الأهل أو الأبناء. العامل الإضافي الذي يستوجب الحذر منه في هذه الفترة بالذات، أثناء الهرولة إلى شواطئ السباحة للتبريد والمتعة في البحر، يجب الحذر من دوامات البحر على الشواطئ التي من شأنها سحب المتعرضين لها إلى الأعماق الصعبة والغرق.

فالدوامات تأخذ شكل حلقات دائرية أو بيضاوية تدور حول محور عمودي. قد تتشكل الدوامات بسبب التيارات البحرية أو التيارات الهوائية، وهي تحدث في مناطق معينة في البحر حيث تكون هناك فروقات في درجات الحرارة أو في السرعة الرأسية للمياه.

للتعرف على وجود الدوامات الخطرة، يمكن مراقبة بعض العلامات التي تشير إلى وجودها، مثل:

1. تشكل حلقات متساوية اللون على سطح البحر: قد تلاحظ حلقات عمودية متساوية اللون تتشكل بشكل دوري على سطح البحر، وهذا قد يشير إلى وجود دوامة.

2. وجود تيارات قوية ودوامات صغيرة في المياه: يمكن ملاحظة حركة المياه المتجهة نحو مركز الدوامة ووجود دوامات صغيرة مستديرة في المياه.

3. وجود رغوة أو قشور البحر المتراكمة: قد تتراكم الرغوة أو قشور البحر في مكان تشكل الدوامة بسبب الحركة الدائرية للمياه.

4. تغيرات مفاجئة في العمق: قد يدل وجود تغيرات مفاجئة في العمق على وجود دوامة، حيث تتدفق المياه بسرعة إلى الأسفل.

يجب أن يتم التعرف على الدوامات الخطرة من قبل أشخاص متخصصين في المجال البحري والرصد البحري. وفي حالة الاقتراب من دوامة، ينصح بتجنب الاقتراب واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة.

لتجنب حم الطقس، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:

1- تجنب الخروج في أوقات الذروة حيث يكون الطقس أكثر حرارة، والفعاليات في الصباح أو المساء أكثر برودة.

2- ارتداء الملابس المصنوعة من أقمشة خفيفة وواسعة المسام ليدخل الهواء مثل القطنيات، ويجب تجنب الملابس الضيقة التي تمنع تدفق الهواء على الجسم.

3- استخدام واقي الشمس والقبعة لحماية البشرة والرأس من أشعة الشمس الضارة، إذا اقتضى الأمر للخروج خلال أشعة الشمس.

4- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وبقاء الأجسام في الظل، ويمكن استخدام المظلات أو الشمسيات للتظليل بها.

5- البقاء مترطباً عن طريق شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب للجسم، وتجنب شرب الكحول والمشروبات الغازية فهي تزيد من فقدان الماء.

6- تجنب مجهود الجسم الزائد خلال فترات الحرارة الشديدة، والاستراحة بين الحين والآخر في مكان بارد لتجديد القوى.

7- البقاء في مكان مكيَّف أو استخدام مروحة للتبريد في الهواء المحيط.

8- الحرص على تناول وجبات خفيفة ومتناولة بشكل منتظم للحفاظ على توازن السوائل والمعادن في الجسم.

9- الاهتمام بالأشخاص الأكثر عرضة لضربات الشمس، مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتجنب تركهم في السيارة أو أماكن غير مكيفة.

10- مع الأطفال الرضع، تكون حمايتهم من حم الطقس أكثر تحديًا نظرًا لقدرتهم المحدودة على تنظيم درجة حرارة أجسامهم وتعرضهم لتأثيرات الحرارة بشكل أكبر.

حماية الأطفال من الحر الشديد:

تذكروا دائما أن معظم الأطفال الرضع ليس لديهم قدرة عن التعبير عن احتياجاتهم وتحمل الحرارة الزائدة بشكل فعَّال، لذا يجب أن تكونوا حذرين ومنتبهين لاحتياجاتهم الخاصة خلال فصل الصيف.

احذروا حرارة الشمس

إليكم بعض النصائح لرعاية الأطفال الرضع خلال فصل الصيف:

بالإضافة لما ذكر سابقا عن التحذيرات العامة:

1- تأكد من ترطيب الطفل بشكل منتظم عن طريق إطعامه بالحليب البارد وإعطائه كميات كافية من السوائل، مثل الحليب الأم أو الحليب المخصص للأطفال.

2- تجنب عدم ترك الطفل في السيارة أو المكان المكيف لفترات طويلة، واحرص على التحقق من درجة حرارة السيارة قبل وضع الطفل فيها.

3- احم الطفل من أشعة الشمس المباشرة عن طريق استخدام واقي الشمس ذي العامل الحماية العالي للتعرض للشمس.

4- قم بإعطاء الطفل حمامًا بالماء الفاتر للتبريد.

5- مراقبة الطفل عن كثب للتأكد من عدم ظهور أية علامات لارتفاع درجة حرارته أو تعرضه للحرارة بشكل زائد، مثل الاستفراغ أو الاستسقاء أو رفض الطعام.

6- استشارة الطبيب في حالة ظهور أي علامات غير طبيعية عند الطفل، أو إذا كنت تشعر بالقلق بشأن حمايته من حم الطقس.

حماية كبار السن من حم الطقس، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

يجب أن نعرف أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة لفقدان السوائل، لذا يجب أن يشربوا كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى، وقد يحتاجون أيضًا إلى رعاية خاصة في حالة زيارات طبية أو إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

بالإضافة للتنبيهات العامة:

1- تقديم شراب بارد ومنعش مثل الماء أو العصائر الطبيعية بانتظام للحفاظ على الترطيب ( الحفاظ على كميات السكر).

2- التأكد من أنهم يتناولون وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة والقوة.

3- الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام بانتظام للتبريد.

4- مراقبة كبار السن بشكل منتظم للكشف عن أي أعراض غير طبيعية أو تأثيرات سلبية للحرارة، والتواصل مع الطبيب في حالة الحاجة.

معا على طريق السلامة للجميع.

إعداد وتقديم: سوسن غطاس موقع والدية برعاية موقع عرب 48