"الستايلنج" هل هو طريقة علاج جديدة؟

الستايلنج العلاجي هو علاج بواسطة المظهر الخارجي، حيث يتم استخدام الملابس كوسيلة لتحقيق البحث والتعمق في العالم الداخلي، ويعتبر أيضا انعكاسا لشخصية الفرد وأنماط تفكيره.

السيدة نبيلة نخلة أبو حلو

نبيلة نخلة- أبو حلو

عاملة اجتماعية، مستشارة أسرية، مرشدة أهل، موجهة مجموعات ومعالجة بالستايلنج

هل هو موضوع علاج جديد؟ الستايلنج، لمن موجه هذا العلاج فوائده وطرق العلاج من خلاله، للتعرف على الموضوع التقينا بالخبيرة بالمجال السيدة نبيلة نخلة أبو حلو حيث حدثتنا عن الموضوع، بعد أن أجرينا معها حوارا خاصا.

ماذا نعني بالستايلنج العلاجي؟ هل هو نوع جديد من العلاجات؟ ولمن العلاج يفيد ولأي أجيال؟

الستايلنج العلاجي هو علاج بواسطة المظهر الخارجي، حيث يتم استخدام الملابس كوسيلة لتحقيق البحث والتعمق في العالم الداخلي ويعتبر أيضا انعكاسا لشخصية الفرد وأنماط تفكيره.

- يهدف العلاج إلى ربط العالم الداخلي مع المظهر الخارجي، بحيث نقوم بملاءمة الملابس لنا ولاحتياجاتنا وليس العكس.

- هذا النوع من العلاج يعتبر جديدا نسبيا ويعتمد على العلاج المعرفي السلوكي.

- العلاج مناسب للأشخاص الذين يعانون من الصعوبات المتعلقة بصورة الجسم، الأكل العاطفي وصعوبة التوازن في أنماط الأكل، تحسين وتطوير العلاقات بين الوالدين والأبناء، التطوير المهني، التعامل مع المرضى والأزمات، التحرر من المقارنة الاجتماعية والضغط الاجتماعي، مثلا: "ماذا سيقولون" وغيرها.

- العلاج مناسب لجميع الفئات العمرية ابتداء من جيل المراهقة المبكرة وحتى جيل الشيخوخة، من الجدير ذكره، بان النساء والفتيات يملن أكثر إلى هذا العالم، وذلك ليس عبثا فالمجتمع يحث الإناث منذ الصغر على الاهتمام بمظهرهن الخارجي.

هل تستعمل أدوات معينة اثناء العلاج وما هي؟

- نعم، خلال فترة العلاج تستعمل أدوات مختلفة، مثل: بطاقات تحفيزية بهدف حث المتعالجة على البحث في عالمها الداخلي، استخدام ملابس شخصية، صور لملابس بأنماط وقصات متنوعة، صور شخصية، التصوير الذاتي (سيلفي)، نماذج لأسئلة مبنية وغيرها.

ما هي مدة العلاج؟ ما هو عدد اللقاءات؟ وما هي النتائج المرجوة من العلاج، هل تنتج تغييرات ملموسة؟

يعتبر العلاج بالستايلنج علاجا قصير المدى ويتراوح عدد الجلسات ما بين الثمانية لقاءات وحتى اثنا عشر لقاء وذلك حسب الحاجة.

يمرر العلاج بشكل فردي أو بمجموعات. يجب التنويه بأن السيرورة العلاجية والتركيز على مواضيع معينة خلال العلاج تكون مختلفة وفقا للفئة العمرية، فمثلا: خلال العمل مع فتاة في جيل المراهقة نحاول ان نرتكز على مساعدتها في البحث عن نقاط القوة الكامنة داخلها، وحثها على بناء صورة جسد إيجابية، ونهتم بأن لا نعمل ابدا وفقا لمبنى الجسد، وذلك لكي لا تشعر الفتاة بالإحباط أو الخذلان في حال لم يرق لها مبنى جسدها الذي ليس بقدرتها تغييره.

- أما بالنسبة للنتائج المرجوة من العلاج فهي عديدة، منها: توسيع الآفاق حول مفهوم الجمال ومعاييره، تقبل الجسد، العمل على التصور الجسدي الإيجابي، مساعدة المتعالجة على خلق رباط بينها وبين ملابسها "هذه أنا"، تغيير أنماط ارتداء الملابس، تمكين وتعزيز الثقة بالنفس وأمور اخرى.

- ومن هنا نستنتج بأن جزء من النتائج ملموس ومرئي ينعكس على تغيير طريقة ارتداء الملابس، والجزء الآخر غير ملموس، حيث ينعكس على النفسية، الثقة بالنفس وغيره.

ما ترجمة الستايبنج العلاجي للعربية لو أردنا استعمال المصطلح كامل؟ وهل متعارف عليه في بلدان أخرى؟

لا يوجد إجماع حول الترجمة للعربية فهنالك من يترجم الستايلنج العلاجي للعلاج بالمظهر الخارجي وقسم آخر يترجمه بالتنسيق العلاجي للأزياء.

أما انا فأفضل الترجمة الأولى لأننا نعمل على المظهر الخارجي، تأثيراته وانعكاسه علينا من الناحية النفسية والعاطفية، ولا نعمل فقط على تغيير أنماط ارتداء الملابس وتنسيقها.

- يعتبر الستايلنج العلاجي نوع جديد "نسبيا" من العلاج في البلاد وبلدان أخرى، بدأ بالانتشار في السنوات الأخيرة حيث يرتكز على أبحاث عديدة أجريت مؤخرا حول الموضوع وأهميته.

مع الوضع الاقتصادي الصعب ممكن أن يبدو لفئة معينة تحتاج لشراء ملابس أو تغييرها أوليس مكلفا شيئا ما؟

إن الستايلنج العلاجي لا يرتكز فقط على شراء الملابس الجديدة أو تغيير الملابس القديمة، فانا أحاول مساعدة المتعالجة على البحث داخل الملابس الشخصية التي تقتنيها، فأشجعها لتقوم بترتيبها من جديد حيث أحثها على الاحتفاظ بالملابس التي تزودها بالشعور بالراحة النفسية والثقة بالنفس والتخلص من الملابس التي تسبب لها شعورا سيئا عند ارتدائها والنظر في المرآة.

- في بداية السيرورة العلاجية أطلب من المتعالجة بأن تصور لي مجمل ملابسها، وأطلب منها أن ترسل لي صورا لأنماط الملابس التي تتبعها وترتديها بشكل يومي، ومع استمرار السيرورة العلاجية أحاول خلق رباط عاطفي بينها وبين هده الملابس، وذلك من خلال تنسيق الملابس وفقا لما يلائم مبنى جسدها، وأحاول مساعدتها على الانفتاح وتجريب أنماط مختلفة وجديدة من الملابس، وذلك بطرق إبداعية وقبل شراء هذه الملابس.

ماذا عن الورشات التي تقومين بتمريرها، لأية مواضيع تتطرقين من خلالها؟ ولمن هي مناسبة؟

من خلال الورشات أتطرق لمواضيع مختلفة وعديدة، حيث يتم تحديد المضامين وفقا للاحتياج الذي يقف من خلف الورشة ومدتها الزمنية، مثلا : العمل على تحسين التصور الجسدي لدى المشتركات، تأثير الملابس والمظهر الخارجي على الاندماج في سوق العمل، تمكين وتعزيز الثقة بالنفس، العمل على العلاقة بين الأم والابنة وغيرها من المواضيع الشيقة.

الورشات مناسبة وملائمة لجميع الفئات العمرية حيث يعتبر الحديث حول موضوع الستايلنج على شتى الأصعدة شيقا لأغلبية النساء والفتيات حيث يرتكز على دعمهن وتمكين قدراتهن وحثهن على أن يبدين بصورة أجمل.

أجرت اللقاء: سوسن غطاس موقع والدية برعاية موقع عرب 48