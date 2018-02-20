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"بيتكوين" تصعد بنسبة 100% لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

تاريخ النشر: 20/02/2018 - 23:24

"بيتكوين" تصعد بنسبة 100% لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

سجلت بتكوين أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، حيث قفزت حوالي 100 بالمئة من أدنى مستوى لها هذا العام، مع مواصلتها التعافي بعد أن خففت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفها من العملات الرقمية، بعد أسابيع من دراستها وقف تداول تلك العملات.

وفي بورصة بتستامب التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، صعدت بتكوين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 11722.58 دولار أثناء التداول اليوم الثلاثاء، قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها إلى 11669.38 دولار في أواخر التعاملات.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم، قفزة تبلغ حوالي 100 بالمئة منذ أن هوت إلى أدنى مستوى هذا العام عند 5920 دولارا في أوائل شباط.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيتكوين
#العملة الرقمية

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