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"بيتكوين" تصعد 10% فوق 9500 دولار

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 23:17

"بيتكوين" تصعد 10% فوق 9500 دولار
(pixabay)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : باسل مغربي

صعدت عملة "بيتكوين" الافتراضية في تداولات اليوم الإثنين، معوضة جانبا من خسائر الأسبوع الماضي، التي تخطت 20 بالمائة من قيمتها، بعد تقارير عن تشديد الرقابة على تلك العملات في عدة دول مثل اليابان والولايات المتحدة والصين.

وارتفعت بيتكوينـ العملة الرقمية الأكثر شهرة، بنسبة 10.01 بالمئة إلى 9599.9 دولارا بقيمة سوقية عند 162.67 مليار دولار.

وزادت عملة "إيثيريوم"، بنحو 4.74 بالمئة إلى 726.9 دولارا بقيمة سوقية 72.25 مليار دولار.

كما زادت عملة "ريبل" بنحو 3.6 بالمائة إلى 0.812 دولار، وارتفعت عملة "بيتكوين كاش" 10.03 بالمائة إلى 1111.7 دولار.

ووفق حسابات "الأناضول"، وصلت القيمة السوقية للعملات الافتراضية مجتمعة إلى نحو 388 مليار دولار خلال تداولات اليوم، مقابل 344 مليار دولار في جلسة الجمعة الماضية، التي سجلت فيها أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وتتعرض العملات الإلكترونية بشكل عام إلى نقد واسع من جانب المسؤولين في عدد من الدول، بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيتكوين
#صعود
#عملة رقمية

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