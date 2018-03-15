  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

نسبة الفقر في إسرائيل هي الأعلى بين دول الـ OECD

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 11:57

نسبة الفقر في إسرائيل هي الأعلى بين دول الـ OECD
(أرشيفية)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : خالد السيد

صرّح صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أنّ أعلى نسبة للفقر في الدول المشتركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، OECD، موجودة في إسرائيل.

وكانت الجمعية الإسرائيلية غير الحكومية "لتيت"، قد أصدرت تقرير عن حالة الفقر في الدولة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أظهر أن ثلث سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

وعزا الصندوق الدولي في بيان صادر عنه اليوم، الارتفاع في منسوب الفقر إلى وجود فجوات واسعة في إنتاج وتوظيف الأقلية الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وفئة اليهود المتدينين، الحريديم.

شركة إسرائيلية خاصة لتبييض الاحتلال ومحاربة BDS
الهدف من الهيئة هو رفع مستوى الجهود المبذولة في مكافحة BDS، بالإضافة إلى تقديم رد سريع ومنسق ضد محاولات تشويه صورة إسرائيل في العالم"، على حد تعبيرها، والعمل على تبييض سمعة إسرائيل في الخارج في حال تنفيذها عدوانًا عسكريًا
 

وحذر إنه، إن لم يتم "تضييق فجوات العمل" والإنتاجية لهاتين الفئتين، "فإن التحولات الكبيرة في التركيبة السكانية التي ستتكشف في العقود القادمة، يمكن أن تقوض النمو والاستقرار".

وقال خبراء في الاقتصاد الإسرائيلي، إن التمييز العنصري في التوظيف الذي تعاني منه العمالة الفلسطينية في الداخل، تعد من أسباب ارتفاع الفقر في البلاد، بينما يرفض اليهود المتدينون العمل لأسباب دينية.

وكانت مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية"، قد أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنّ نصف العائلات الفلسطينية في إسرائيل لا تزال تعيش تحت خط الفقر.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#oecd
#الصندوق الدولي
#الفقر
#إسرائيل

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"جوجل" تضرب العملات الرقمية
"جوجل" تضرب العملات الرقمية

2018-03-14

"بيتكوين" تصعد 10% فوق 9500 دولار
"بيتكوين" تصعد 10% فوق 9500 دولار

2018-03-12

السعودية: ارتفاع أسعار النفط أضرّ أسعار الجملة
السعودية: ارتفاع أسعار النفط أضرّ أسعار الجملة

2018-02-26

الأكثر قراءة

الموت يغيب عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ

الموت يغيب عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ

2018-03-14
زعبي ردًا على إبعادها: تقتلون الضحيّة، وأيضًا تريدون قتل صرختها؟

زعبي ردًا على إبعادها: تقتلون الضحيّة، وأيضًا تريدون قتل صرختها؟

2018-03-14
INSS: ضغوط مصرية على إسرائيل لوقف مساعدات قطر لغزة

INSS: ضغوط مصرية على إسرائيل لوقف مساعدات قطر لغزة

2018-03-14
بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتجمد العلاقات الدبلوماسية مع موسكو

بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتجمد العلاقات الدبلوماسية مع موسكو

2018-03-14
مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق

مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق "صفقة القرن"

2018-03-14