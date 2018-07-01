إيران: السعودية لا تستطيع زيادة إنتاج النفط مليوني برميل

حذر مندوب إيران في الهيئة التنفيذية لمنظمة البلدان المُصدرة للبترول "أوبك"، حسن كاظم بور أردبيلي، من أن زيادة السعودية لإنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا لن يكون أمرًا واقعيًا.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، أن أردبيلي قد أكد على أنه في حال فعلت السعودية هذا الأمر، فمعنى ذلك هو خروجها من اتفاق أوبك".

وتأتي تصريحات أردبيلي، تعقيبا على ما أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس السبت، عن موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على زيادة إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا.

وأضاف أردبيلي: "الدول الأعضاء في أوبك، قررت الأسبوع الماضي، حفظ اتفاقها السابق المبني على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل، وإيصال سقف الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا، وأن تعمل على إيصال الالتزام بخفض الإنتاج (من 150% إلى 100%) ".

وكان قد غرّد ترامب عبر صفحته في موقع "تويتر"، أمس السبت: "تحدثت إلى الملك سلمان، وشرحت له أني أطلب زيادة إنتاج السعودية للنفط بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا، ووافق على طلبي".

وأضاف ترامب، أنه طلب من الملك السعودي زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا، على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" مطلع 2017، تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل، يضاف إليها 600 ألف برميل من منتجين مستقلين، ليبلغ إجمالي الخفض المتفق عليه 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف استعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وينتهي أجل الاتفاق الذي بدأ مطلع العام الماضي، في كانون أول/ ديسمبر 2018.