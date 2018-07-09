مخزونات الخام الأميركية بأدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات

تراجعت مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وشهدت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعًا، مع تركيز المستثمرين على شُحّ المعروض في السوق.

وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.14 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأميركية الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما؛ انخفضت لأدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة. ونُشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في الرابع من يوليو تموز.

وقال المحلل لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة، فيرندرا تشوهان، إن المستثمرين يركزون أيضا على مقدار الزيادة الذي ستسجله صادرات السعودية ودول خليجية أخرى.

وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة محدودة في الإنتاج لكبح صعود أسعار النفط التي بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام.

وستبدد زيادة الإمدادات أثر بعض تخفيضات الإنتاج التي طبقتها أوبك وغيرها من كبار المنتجين في مطلع 2017 لتضع نهاية لتخمة استمرت سنوات.