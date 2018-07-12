تصاعُد الأسهم الأوروبية بسبب مكاسب لقطاع الإعلام

صعد سوق الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مَقودًا بمكاسب قطاع الإعلام، ليتعافى من بعض خسائره الكبيرة التي مني بها في الجلسة السابقة عندما تضررت الأسواق من تصاعد المخاوف من حرب تجارية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 بالمئة بدعم أيضا من مكاسب لأسهم شركات الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية التي أقبل المستثمرون على شرائها مؤخرا لما تتمتع به من خصائص دفاعية في وجه مخاوف من أن حربا تجارية قد تلحق ضررا بالنمو العالمي.

وصعد مؤشر قطاع الإعلام 2.4 بالمئة بعد أن قدمت كومكاست التي مقرها الولايات المتحدة عرضا جديدا بقيمة 34 مليار دولار للاستحواذ على شركة سكاي البريطانية للبث التلفزيوني المدفوع، بعد ساعات قليلة من رفع شركة توينتي فيرست سنشري فوكس المملوك لقطب الأعمال روبرت مردوك قيمة عرضها. وصعد سهم سكاي 3.4 بالمئة.

ويركز المستثمرون الآن على أرباح الشركات للربع الثاني من العام وسط توقعات بموسم قوي للأرباح في أوروبا.

ووفقا لبيانات تومسون رويترز آي.بي.إي.إس، فإن أرباح الربع الثاني للشركات المدرجة في مؤشر إم إس سي آي للأسهم في منطقة اليورو من المتوقع أن تنمو 8.1 بالمئة.