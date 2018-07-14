ليبيا: اختطاف عمال منشأة نفطية وخفض الانتاج

أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية، اليوم السبت، عن اختطاف مجموعة مسلحة مجهولة الهوية لأربعة عمال في حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد قبل أن يتم الإفراج لاحقا عن اثنين منهم، الأمر الذي دفعها الي توقع انخفاض 160 ألف برميل يوميًا من انتاج الحقل.

وأكدت المؤسسة أنها أوقفت العمل في الحقل بشكل احترازي بعد احتفاظ الخاطفين باثنين من العمل أحدهما روماني الجنسية.

وقال مهندسون في الحقل إن الهجوم وقع على محطة للتحكم على مشارف الشرارة، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الجزء الرئيسي من الحقل النفطي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تتوقع انخفاض الإنتاج بنحو 160 ألف برميل يوميا، بينما قال أحد المهندسين إن الإنتاج من الحقل انخفض بالفعل إلى ما يقل عن مئة ألف برميل يوميا. وكان إنتاج حقل الشرارة يتراوح من قبل بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة بالشراكة مع ريبسول وتوتال و(أو.إم.في) وأكينور المعروفة سابقا باسم شتات أويل.

والمنشأة التي استهدفها هجوم اليوم، هي المحطة رقم 186 والتي هوجمت العام الماضي أيضا.

وجاء في بيان المؤسسة الوطنية للنفط " تؤكد المؤسسة اختطاف أربعة موظفين من قبل المهاجمين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم... وكإجراء احترازي، تم إغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين".

وإلى جانب إنتاجه واحدا من خامات التصدير الليبية الرئيسية، يمد حقل الشرارة مصفاة الزاوية على الساحل الشمالي الغربي بنحو 120 ألف برميل يوميا.

وتضم ليبيا أكبر مخزون نفطي في أفريقيا، وكانت تنتج حوالى 1,5 مليون برميل يومياً قبل إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.