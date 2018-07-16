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تراجُع أسعار النفط بفعل احتمال زيادة الإمدادات

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 14:42

تراجُع أسعار النفط بفعل احتمال زيادة الإمدادات
(أ. ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

في الوقت الذي انحسرت فيه المخاوف من تعطل بعض الإمدادات واستئناف الموانئ الليبية لأنشطتها التصديرية، هبطت أسعار النفط اليوم الإثنين، بينما يترقب التجار زيادات محتملة في إمدادات روسيا ومنتجي نفط آخرين.

وسجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت انخفاضًا مقداره 66 سنتا، أو ما يُعادل 0.9 بالمئة، إلى 74.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 70.43 دولار للبرميل.

وتسبّب تعطُّل إمدادات في ليبيا وإضراب في النرويج واحتجاجات بالعراق إلى ارتفاع أسعار النفط أواخر الأسبوع الماضي، وإن كانت الأسعار سجلت خسارة أسبوعية هي الثانية على التوالي.

وتُحوِّل تركيز السوق إلى زيادات محتملة في الإمدادات على الرغم من أن اتحادا نرويجيا للعاملين في منصات حفر بحرية للنفط والغاز صعد إضرابا عن العمل بدأ قبل ستة أيام.

وقال بنك مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ايه.إن.زد) في مذكرة إن "أسعار النفط الخام هبطت مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات. الأنباء عن أن المؤسسة الحكومية المنتجة للنفط في ليبيا استأنفت ضخ الإمدادات من حقل كبير حفزت الهبوط في وقت سابق من الأسبوع“".

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده وبعض كبار المنتجين الآخرين قد يزيدون إمداداتهم إذا حدث نقص في المعروض بالأسواق العالمية.

 

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#النفط
#أسعار النفط
#واردات
#إمدادات
#ليبيا
#الموانئ الليبية
#روسيا

من عرب 48

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