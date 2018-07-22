  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

مجموعة العشرين تدعو لحوارٍ أوسع بخصوص التوترات التجارية

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 19:20

مجموعة العشرين تدعو لحوارٍ أوسع بخصوص التوترات التجارية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يُمثّل تصاعُد التوترات التجارية والجيوسياسية في العالم بشكل عام، خطرا متزايدا على النمو العالمي، وفقًا لما قاله، اليوم الأحد، وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر اقتصادات في العالم، المجتمعون في الأرجنتين.

ودعا المُشاركون بالاجتماع، لإجراء حوار أوسع، وفقا لمسودة البيان الختامي للاجتماع.

وأشارت المسودة، التي ذكرت "رويترز" أنها اطلعت عليها، إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة في وضع أفضل للتكيُّف مع الصدمات الخارجية، لكنها ما زالت تواجه تحديات بسبب تقلبات السوق ونزوح رؤوس الأموال.

مجموعة العشرين (أ ب)

وأكدت مسودة البيان على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل للاقتصادات، وأكدت أيضا على تعهدات وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم السابق في مارس آذار بتجنب تخفيضات تنافسية في قيم العملات ربما تؤدي إلى آثار معاكسة للاستقرار المالي العالمي.

وأكَّد الوزراء على نتائج أحدث اجتماع لقادة مجموعة العشرين في هامبورغ، في تموز الماضي، حينما شدّدوا على أن التجارة هي محرك النمو العالميّ، كما شدّدواعلى أهمية الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.

 


#التوترات التجارية
#الجيوسياسية
#النمو العالمي
#وزراء مالية
#مجموعة العشرين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي بـ75٪
مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي بـ75٪

2018-07-21

اليابان: رسوم واشنطن على سياراتنا ستدمّر الاقتصاد العالمي
اليابان: رسوم واشنطن على سياراتنا ستدمّر الاقتصاد العالمي

2018-07-21

ترامب مستعد لفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 500 مليار
ترامب مستعد لفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 500 مليار

2018-07-20

الأكثر قراءة

الشرطة ومأسسة الجريمة: أعيد الطفل المخطوف وبقيت الأسئلة دون إجابات

الشرطة ومأسسة الجريمة: أعيد الطفل المخطوف وبقيت الأسئلة دون إجابات

2018-07-21
تهدئة في غزّة تؤجّل عدوانًا إسرائيليًا

تهدئة في غزّة تؤجّل عدوانًا إسرائيليًا

2018-07-21
رام الله: العشرات في مظاهرة ارفعوا العقوبات عن غزّة

رام الله: العشرات في مظاهرة ارفعوا العقوبات عن غزّة

2018-07-21

"حماس ليست المسؤولة عن قنص الجندي الإسرائيلي"

2018-07-21
ليست إسرائيل التي اعترف بها العالم

ليست إسرائيل التي اعترف بها العالم

2018-07-21