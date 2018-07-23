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تراجعٌ للذهب بالتزامن مع انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 12:51

تراجعٌ للذهب بالتزامن مع انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

سجّلت عقود الذهب، اليوم الإثنين، تراجُعًا قليلا في التعاملات، بالتزامن مع هبوط مؤشر الدولار، بعد انتقاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سياسات البنك المركزي، بشأن رفع الفائدة.

وتراجعَ مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.12 بالمائة، عند مستوى 94.14، في أدنى مستوى خلال أسبوعين.

وتأثر الدولار بعد انتقاد ترامب، يوم الجمعة، سياسة البنك المركزي بشأن رفع الفائدة، قائلا: "إن ذلك قد يعطل الانتعاش الاقتصادي".

وبحلول الساعة السابعة و22 دقيقة بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.11 بالمائة (1.3 دولارا)، إلى 1229.8 دولارا للأوقية (الأونصة).

في ما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة طفيفة 0.03 بالمائة، إلى 1229.22 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.28 بالمائة إلى 15.51 دولارا للأوقية، فيما انخفض سعر البلاتين 0.35 بالمائة، إلى 825.76 دولارا للأوقية.

 


#الذهب
#ترامب
#تراجع الذهب
#عقود
#نفط

من عرب 48

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