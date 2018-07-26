"فيسبوك" يقود خسائر قطاع التكنولوجيا... تراجع الأسهم بنسبة 20%

تراجعت أسهم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم أمس الأربعاء، بمعدل 20%، حيث أغلقت البورصات الأميركية الرئيسية، على زيادة في نسبة الأرباح الفصلية لأسهم "فيسبوك"، ووصل سعر السهم إلى 1.74 دولارًا للسهم الواحد.

وقاد سهم "فيسبوك" موجة خسائر في قطاع التكنولوجيا، بينما تلقى مؤشر "داو غونز"، دعما بعدما اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التفاوض على التجارة.

وانخفضت أسهم شركة "فيسبوك" منذ أمس، الأربعاء، بعد إعلان الشركة عن نتائج أرباحها للفصل الثاني من العام الجاري.

وبعد شهور من الجدل حول كيفية معالجة الشركة لمسألة "الأخبار الزائفة" وقضية تسريبها بيانات مستخدمين، أظهرت البيانات الأخيرة نموا أقل من المتوقع.

وتسبب ذلك في انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشبكة الاجتماعية في ساعات ما بعد التداول يوم الأربعاء، متجاوزا 145 مليار دولار.

وقال موقع "فورتشن" إن "فيسبوك" حققت نتائج مخيبة للآمال في أسواقها المهمة، مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

ورغم زيادة عائدات الشركة بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 13.2 مليار دولار في الربع الثاني، لكن ذلك كان أقل من توقعات وول ستريت.

وارتفع صافي الدخل إلى 5.1 مليارات دولار من 3.9 مليارات دولار في الربع السابق، لكن هذه الأرقام لم ينظر إليها بإيجابية من قبل المستثمرين والمؤسسات.

وسجلت الشركة أرباحا للسهم الواحد بقيمة 1.74 دولار ، متجاوزة تقديرات وول ستريت (1.72 دولار).

وارتفع عدد مستخدمي الموقع يوميا إلى 1.47 مليار شخص، بزيادة 11%.