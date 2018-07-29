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ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

تاريخ النشر: 29/07/2018 - 16:07

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ترتفع أسعار المحروقات ابتداء من الأول من شهر آب/ أغسطس 8 أغورات للتر الواحد في البلاد، في أعقاب الارتفاع للنفط في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان في التعبئة الذاتية 6.57 شيكل.

يذكر أن أسعار الوقود تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في العالم.


#أسعار الوقود
#نفط
#محروقات
#بترول
#بنزين
#سولار
#كاز

من عرب 48

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