هل سيشهدُ الأردن احتجاجات جديدة؟... رفع أسعار الوقود حتى 4.5%

أصدرت الحكومة الأردنيّة، مُمثّلةً بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي برفع أسعار المشتقات النفطية الأساسية، لشهر آب المُقبل، بنسبةٍ وصلت إلى 4.5%، بحسب وكالة "الأناضول".

وارتفع سعرُ ليتر البنزين (90 أوكتان)، بنسبة 4.5% إلى 825 فلسًا (1.16 دولارا)، والبنزين (95 أوكتان) بنسبة 0.9% إلى 1.06 دينار (1.49 دولارا). كذلك، رفعت الحكومة من سعر ليتر الكاز والديزل بنسبة 1.6% إلى 625 فلسا لكل منهما.

و منذ مطلع أيار الماضي، لم يعدل الأردن أسعار هذه الأصناف، إذ تم إيقاف الزيادة في أسعار حزيران الفائت بأمر ملكي، فيما ثبّتت الحكومة أسعار الشهر الجاري.

يُذكرُ أن الأردن، يُعدّل أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012، بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقاته خلال 30 يوما تسبق موعد التعديل.

ويُشار إلى أن هذه الخطوة (رفع أسعار الوقود) تُعتبر مفاجئة، لا سيّما أنها أتت بعد فترة قصيرة نسبيًّا، منذ تولّى عمر الرّزاز رئاسة الحكومة الأردنيّة، عقِب استقالة هاني الملقي بعد احتجاجات غاضبة استمرّت لأيام، طالبت بسحب قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته حكومة الملقي، كما طالبت بالإصلاح وندّدت بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية المتعاقبة، كما عبّر المحتجون عن غضبهم من أنّ مجلس النواب هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين.