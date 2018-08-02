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الذهب يهبط عالميًّا إلى أدنى مستوى منذ عام 2009

تاريخ النشر: 02/08/2018 - 21:25

الذهب يهبط عالميًّا إلى أدنى مستوى منذ عام 2009
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

انخفض الطلب على الذهب، بنسبة 6 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، بواقع 1959.9 طنًّا، وهو الأدنى منذ عام 2009، وفقَ ما قاله مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس.

وانخفض الطلب على المعدن الأصفر، بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى 964.3 طنا.

ووفق نشرةٍ لمجلس الذهب العالميّ، انخفض الطلب على المجوهرات في الربع الثاني بنسبة 2 بالمائة إلى 510.3 أطنان، ويرجع ذلك إلى حد كبير لضعف السوق الهندية.

وأضافت البنوك المركزية 89.4 طنا من الذهب إلى الاحتياطات العالمية الرسمية في الربع الثاني، بانخفاض 7 بالمائة على أساس سنوي.

ولم يطرأ أي تغيير على الطلب على النقود والعملة، إذ أدى النمو في عدد قليل من الأسواق الرئيسية إلى تغطية الضعف في أماكن أخرى.

وأرجع المجلس ضعف الطلب على الذهب إلى ضعف مشتريات صناديق المؤشرات (ETF) في الأرباع الأخيرة. وتتضمن صناديق المؤشرات استثمارات في محافظ متعددة، كالأسهم أو السندات أو الذهب.

وبحسب أحدث نشرات المجلس للنصف الأول والربع الثاني 2018، كان الطلب على الذهب 2086.5 طنا في النصف الأول 2017.

 


#الذهب
#الطلب
#طلب اذلهب
#مجلس الذهب العالمي

من عرب 48

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