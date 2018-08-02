أصبحت شركة "آبل" عملاق الإلكترونيات، اليوم الخميس، أول شركة أميركية تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار.

وارتفعت أسهم "آبل"، بنسبة 2.7%، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 207.05 دولارا في منتصف نهار الخميس.

وعقب إغلاقها عند مستوى 201.50 دولارا للسهم، أمس الأربعاء، في بورصة نيويورك، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.75% ليصل إلى 207.05، في الساعة 18:49 (توقيت القدس المحتلة)، ما دفعها لتخطي عتبة تريليون دولار.

وجاء الحدث التاريخي بعد يومين من إعلان الشركة عن زيادة في صافي دخلها وإيراداتها، على أساس سنوي بشكل فاق كل التوقعات.

وأعلنت الشركة، الثلاثاء، ارتفاع إيراداتها بنسبة 17.3% لتصل إلى 53.26 مليار دولار، في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما قفزت صافي الأرباح 32% لتصل إلى 11.52 مليار دولار خلال تلك الفترة، وفقا لأرباح الشركة التي صدرت الثلاثاء.