الصين تهدد بفرض ضرائب بـ60 مليار دولار على السلع الأميركية

أبدت الصين، أمس الجمعة، استعدادها التام لفرض رسوم إضافية على ما قيمته 60 مليار دولار من سلع أميركية إضافية في حال استمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتعنته وفرض الرسوم الجديدة على البضائع الصينية التي هدد بها في الآونة الأخيرة.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية، بيانًا قالت فيه إنه "وفقا لقانون التجارة الخارجية، وغيره من القوانين التشريعية الصينية، ومبادئ القانون الدولي الأساسية، اتخذت لجنة التعرفة الجمركية في مجلس الدولة الصيني قرارا بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% و20% و10% و5%، على 5207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة"، بحسب ما قالته وكالة "أسوشييتد بريس" الأميركية.

وأضاف البيان أن "القيمة السنوية الجملية للرسوم تقدر بنحو 60 مليار دولار".

وقررت إدارة ترامب في تموز/يوليو الماضي، فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع الصين.

وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بصورة تنذر باندلاع حرب تجارية بين البلدين.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 % على البضائع الصينية.

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