  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

الصين تهدد بفرض ضرائب بـ60 مليار دولار على السلع الأميركية

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 12:46

الصين تهدد بفرض ضرائب بـ60 مليار دولار على السلع الأميركية
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

أبدت الصين، أمس الجمعة، استعدادها التام لفرض رسوم إضافية على ما قيمته 60 مليار دولار من سلع أميركية إضافية في حال استمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتعنته وفرض الرسوم الجديدة على البضائع الصينية التي هدد بها في الآونة الأخيرة.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية، بيانًا قالت فيه إنه "وفقا لقانون التجارة الخارجية، وغيره من القوانين التشريعية الصينية، ومبادئ القانون الدولي الأساسية، اتخذت لجنة التعرفة الجمركية في مجلس الدولة الصيني قرارا بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% و20% و10% و5%، على 5207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة"، بحسب ما قالته وكالة "أسوشييتد بريس" الأميركية.

وأضاف البيان أن "القيمة السنوية الجملية للرسوم تقدر بنحو 60 مليار دولار".

"الاتحاد الأوروبي لن يخضع لتهديدات ترامب التجارية"
أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبيل توجه رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطن لمحاولة تفادي اندلاع حرب تجارية شاملة.
 

ولفت إلى أن "الصين مجبرة على اتخاذ تدابير مضادة"، موضحا أن "البن والعسل والمواد الكيميائية الصناعية، من بين السلع الأميركية التي من المتوقع أن تفرض عليها رسوم إضافية جديدة".

وقررت إدارة ترامب في تموز/يوليو الماضي، فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع الصين.

وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بصورة تنذر باندلاع حرب تجارية بين البلدين.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 % على البضائع الصينية.

اقرأ/ي أيضًا | الذهب يهبط عالميًّا إلى أدنى مستوى منذ عام 2009


#الحرب التجارية
#الصين
#الولايات المتحدة
#رسوم جمركية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الذهب يهبط عالميًّا إلى أدنى مستوى منذ عام 2009
الذهب يهبط عالميًّا إلى أدنى مستوى منذ عام 2009

2018-08-02

"آبل"... أول شركة أميركية تريليونية
"آبل"... أول شركة أميركية تريليونية

2018-08-02

مجلس السينات: الميزانية العسكرية 717 مليار دولار
مجلس السينات: الميزانية العسكرية 717 مليار دولار

2018-08-02

الأكثر قراءة

غزّة: شهيد وأكثرُ من 220 مُصابًا بسلاح الاحتلال

غزّة: شهيد وأكثرُ من 220 مُصابًا بسلاح الاحتلال

2018-08-03
حماس تُريد كسر الحصار

حماس تُريد كسر الحصار "للأبد"... و"تهدئة طويلة" على 4 مراحل

2018-08-03
مصرع رجل من عرّابة وإصابة أفراد عائلته بحادث سير بهنغاريا

مصرع رجل من عرّابة وإصابة أفراد عائلته بحادث سير بهنغاريا

2018-08-03
كيف انتقلت

كيف انتقلت "آبل" من الإفلاس إلى التريليون دولار وهل ستستمر؟

2018-08-03
خاص | الزعبي لـ

خاص | الزعبي لـ"عرب 48": لن أنافس على رئاسة بلدية الناصرة

2018-08-03