"تنوفا" ترفع أسعار بعض من منتجاتها

أعلنت شركة "تنوفا"، اليوم، الأحد، رفع أسعار بعض من منتجاتها غير محدّدة السعر، بنسبة ٢.٢٪، لأوّل مرّة منذ العام ٢٠١١.

ومن بين المنتجات التي سيرتفع سعرها: الأجبان المالحة، الجبنة الصفراء، الأجبان الخاصّة، الزبادي، وجزءٌ من الألبان.

وعزت شركة "تنوفا" أسباب رفع أسعارها إلى الارتفاع المتواصل في سعر الحليب، وامتناع وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، عن رفع أسعار مشتقات الحليب المراقبة حكوميًا بنسبة ٣.٤٥٪، وفق توصيات لجنة التسعير الحكومية الإسرائيليّة.

وتدّعي شركة "تنوفا" أنّ الحليب الخام هو المركّب الرئيسي في قطاع إنتاج مشتقات الحليب، وسعره يشكّل ٥٠٪ من سعر المنتج، وارتفاع أسعار الحليب، مؤخرًا، أدّت إلى ارتفاع بنسبة ٦٪ في تكلفة الإنتاج في الشركة، أي ما يعادل ١٦٠ مليون شيكل، من المتوقع أن تصل إلى ٢٠٠ مليون شيكل في نهاية العام الجاري.

وارتفع سعر الحليب الخام بين شهري كانون ثانٍ/يناير ٢٠١٧ وتموز/يوليو ٢٠١٨ بـ١٢ أغورة للّيتر، بينما ارتفع في شهر تموز الماضي وحده بـ٨.٢٣ أغورة، ما يعني أنّ الارتفاع الكلي في سعر ليتر الحليب هو ٢٠ أغورة لليتر، أي ما يشكّل أكثر من ١٠٪ من السعر الأصلي.