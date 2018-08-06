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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 13 شهرا

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 12:51

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 13 شهرا
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

  سجّلت تعاملات اليوم الإثنين، تراجُعَ أسعار الذهب، بالتزامن مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 13 شهرا، مستفيدا من التوقعات الإيجابية برفع الفائدة الأميركية، مرة أو مرتين في الفترة المتبقية من عام 2018.

واستفاد الدولار من معدلات الفائدة الأميركية المرتفعة، ليرتفع مؤشره، الذي يقيس تحرك العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.11 بالمائة، عند مستوى 95.13، عند أعلى مستوى في 13 شهرا.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول، بنسبة 0.17 بالمائة، إلى 1221.3 دولارا للأوقية (الأونصة)، في ما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب، بنسبة 0.15 بالمائة عند مستوى 1213.07 دولارا للأوقية.

وتُشكِّل الفائدة الأميركية، ضغوطا على الذهب، ليستقر حول أدنى مستوياته في عام، مع انتعاش الدولار، لا سيّما مع تثبيت "المركزي الأميركي" أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى؛ تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.27 بالمائة إلى 15.42 دولارا للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.08 بالمائة، إلى 831.66 دولارا للأوقية.

 


#الذهب
#أسعار الذهب
#أميركا
#الدولار

من عرب 48

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