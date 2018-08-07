ارتفاعُ أسعار النفط مع بدء سريان العقوبات الأميركية على إيران

سجّلت تداولات اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا لأسعار النفط، بالتزامن مع سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران.

وتلقت أسعار الخام دعما من العقوبات المفروضة على إيران، ثالث أكبر منتجي النفط في أوبك (3.82 ملايين برميل يوميا)، فضلا عن تباطؤ أنشطة الحفر الأميركية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم تشرين الأول، بنسبة 0.26 بالمائة أو ما يُعادل 19 سنتا إلى 73.94 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "نايمكس" تسليم أيلول بنسبة 0.25 بالمائة أو ما يعادل 17 سنتا إلى 69.18 دولارا للبرميل.

وتسعى واشنطن إلى تكثيف الضغط على طهران، من خلال فرض العقوبات عليها، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع طهران في عام 2015.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأميركي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية.