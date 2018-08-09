هبوط البورصة الروسية وعملة "روبل" بفعل العقوبات الأميركية

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت الحكومة الأميركية، أمس الجمعة، عقوبات إضافية على روسيا بسبب قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال، في بريطانيا في آذار/مارس الماضي، مما أدى إلى تراجع البورصة الروسية وهبوط العملة الرقمية "روبل" إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ قرابة عامين.

وسجل يوم أمس الأربعاء في إطار ترقب فرض عقوبات جديدة هبوطا كبيرا في المؤشرين الرئيسيين في بورصة موسكو.

وتجاوز سعر الدولار 66 روبل صباح الخميس لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في حين تجاوز اليورو 77 روبل لأول مرة منذ نيسان/أبريل الماضي.

وفقد مؤشر "آر تي إس" في بورصة موسكو 3.2% و"مويكس" 1.2% في حوالي الساعة 7.45 (ت.غ) بسبب تراجع سعر أسهم شركة الطيران "أيروفلوت" شبه الحكومية بنسبة 10.59% بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنها ستمنعها من تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام أميركية.

وفقد المصرف شبه الحكومي العملاق "سبربنك" 4.72%.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن العقوبات دون أن تكشف عن تفاصيلها رسميا لكنها ربطتها بتسميم العميل الروسي بغاز نوفيتشوك للأعصاب في مطلع آذار/مارس في سالزبري.

وقال مسؤول أميركي في وزارة الخارجية للصحافيين طالبا عدم الكشف عن اسمه إن العقوبات تشمل حظر بيع روسيا تكنولوجيا "حساسة" كتلك المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية ومعدات المعايرة وهي تكنولوجيا كان يسمح ببيعها سابقا كل حالة على حدة.

وقد تشمل هذه العقوبات، وفق المسؤول نفسه، صادرات بمئات الملايين من الدولارات إلى روسيا.

ولا يزال الاقتصاد الروسي يعاني من العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو في 2014 اثر ضمها شبه جزيرة القرم وكذلك بسبب انهيار أسعار النفط حينها.

وفي حين عادت روسيا إلى تسجيل نمو في 2017 بعد سنتين من الركود، فإنها لا تزال بعيدة عن أرقام النمو التي تحققت في أول ولايتين رئاسيتين لفلاديمير بوتين بين الأعوام 2000 و2008 بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، إن واشنطن "تأكّدت في 6 آب/اغسطس من أنّ الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية، في خرق للقوانين الدولية".

وأضافت أنه بموجب القانون الأميركي حول الأسلحة الكيميائية فإن هذا يستتبع فرض عقوبات اقتصادية تدخل حيز التنفيذ في 22 آب/أغسطس إذا لم يعترض عليها الكونغرس.