الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب

ارتفعت نسبة بطالة الشباب الفلسطينيين (15- 29 عاما) في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، إلى 41% خلال العام الماضي مقارنة مع 30.5% عام 2007، بحسب تقرير أعده مركز الإحصاء الفلسطيني.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، في بيان صحفي لمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف اليوم، إن معدل البطالة للشباب في الضفة الغربية المحتلة ارتفع من 25.6% في 2007، إلى 27.2% في 2017.

وبوتيرة أسرع، صعدت نسبة بطالة شباب قطاع غزة المحاصر، إلى 61.2% في 2017، ارتفاعا من 39.8% في 2007.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب من خريجي الجامعات، بواقع 55.8% بين الخريجين من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى.

وبلغت نسبة الشباب من المجتمع نحو 28.2%، أي ما يعادل 1.37 مليون شخص، وهو ما يعادل تقريبا ثلث عدد السكان مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية.

ووفق البيانات، فإن 35.3% من الشباب ملتحقون بالتعليم، بينما انخفضت نسبة الأمية من 1.1% في 2007، إلى 0.6% وفق بيانات تعداد 2017.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن قرابة ثلث الشباب الفلسطيني الذين يعيشون في هذه المناطق فقراء، بواقع 29.2%.