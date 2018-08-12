  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب

تاريخ النشر: 12/08/2018 - 11:04

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب
أرشيفية ( أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

ارتفعت نسبة بطالة الشباب الفلسطينيين (15- 29 عاما) في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، إلى 41% خلال العام الماضي مقارنة مع 30.5% عام 2007، بحسب تقرير أعده مركز الإحصاء الفلسطيني. 

وقال الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، في بيان صحفي لمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف اليوم، إن معدل البطالة للشباب في الضفة الغربية المحتلة ارتفع من 25.6% في 2007، إلى 27.2% في 2017.

وبوتيرة أسرع، صعدت نسبة بطالة شباب قطاع غزة المحاصر، إلى 61.2% في 2017، ارتفاعا من 39.8% في 2007.

75 ألف شخص فقدوا أعمالهم بسبب إغلاق كرم أبو سالم
قالت جمعية "رجال الأعمال الفلسطينيين"، اليوم السبت، إن إغلاق قوات الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم التجاري المستمر،  تسبب بتوقف أكث من 95% من مصانع قطاع غزة المحاصر ومنشآته الإنتاجية لمدّة زادت عن شهر.
 

وبلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب من خريجي الجامعات، بواقع 55.8% بين الخريجين من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى.

وبلغت نسبة الشباب من المجتمع نحو 28.2%، أي ما يعادل 1.37 مليون شخص، وهو ما يعادل تقريبا ثلث عدد السكان مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية.

ووفق البيانات، فإن 35.3% من الشباب ملتحقون بالتعليم، بينما انخفضت نسبة الأمية من 1.1% في 2007، إلى 0.6% وفق بيانات تعداد 2017. 

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن قرابة ثلث الشباب الفلسطيني الذين يعيشون في هذه المناطق فقراء، بواقع 29.2%.

 


#الضفة الغربية المحتلة
#غزة المحاصرة
#الشباب الفلسطيني

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سين جيم: لماذا انهارت الليرة التركية؟
سين جيم: لماذا انهارت الليرة التركية؟

2018-08-10

الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة سريعة لكنه يواجه عقبات الانفصال
الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة سريعة لكنه يواجه عقبات الانفصال

2018-08-10

تركيا: الليرة تُسجّل مستويات قياسية منخفضة جديدة
تركيا: الليرة تُسجّل مستويات قياسية منخفضة جديدة

2018-08-09

الأكثر قراءة

تل أبيب: مظاهرة حاشدة للمتابعة ضد

تل أبيب: مظاهرة حاشدة للمتابعة ضد "قانون القومية"

2018-08-11
راهنية دولة كل مواطنيها

راهنية دولة كل مواطنيها

2018-08-11
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الإثنين

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الإثنين

2018-08-11
إردوغان للأميركيين: سنبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد

إردوغان للأميركيين: سنبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد

2018-08-11
تشييع شهداء

تشييع شهداء "الحرية والحياة" والاحتلال يقصف بغزة

2018-08-11