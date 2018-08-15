"استخدامُ الدولار كأداة ضغط سيؤدي لخلق عملة عالمية جديدة"

قال رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) أناتولي أكساكوف، اليوم الأربعاء، إن استخدام الدولار الأميركي للضغط على دول أخرى، سيؤدي إلى خلق عملة عالمية بديلة، تُنهي وضع الدولار كعملة عالمية.

ونقلت "الأناضول" عن أكساكوف، قوله إن الدولار اكتسب وضعه كـ"عملة عالمية" في عام 1944، عندما انخفضت قيمة العملات الوطنية للعديد من البلدان بسبب الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى مزيد من المدفوعات بالدولار وهيمنته في المعاملات التجارية.

وأوضح أكساكوف أن "الإدارة الأميركية، اليوم، تفعل كل شيء، يؤدي إلى خلق عملة عالمية جديدة"، مُشيرا إلى أن "المزيد والمزيد من البلدان، تدرس المعاملات بالعملات الوطنية".

وأردف: "وفي غضون ذلك، تناقش دول كتلة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، التي يبدو أن تركيا مهتمة بالانضمام إليها، إمكانية خلق عملة جديدة للمدفوعات داخلها".

وذكر أن عملة "بريكس" ستحظى بفرص جيدة، لأن الكتلة تضم نصف سكان العالم، و30 بالمائة من صناعة العالم، و40 بالمائة من الزراعة في العالم، إضافة إلى أكبر مخزونات من الموارد الطبيعية، مبيّنا أن "عملية إتمام عملة عالمية بديلة، يمكن أن تكتمل في غضون خمس سنوات".

ويرى أكساكوف أن أمر إتمام عملة جديدة سيعتمد على واشنطن، "فكلما زاد استخدام الولايات المتحدة للدولار لممارسة الضغط، كلما زاد الحافز لدى الدول الأخرى أن تسعى لإيجاد بديل للدولار".

وقال أكساكوف: "العديد من الدول رفضت بالفعل الدولار". وأشار إلى أن "الصين بدأت في شراء النفط باستخدام اليوان، وسحبت تركيا ودائعها من الذهب من الولايات المتحدة، وخفضت روسيا استثماراتها في الديون الحكومية الأميركية (...) بمجرد ظهور العملة العالمية البديلة، سيفقد الدولار أهميته، ويكلفه نصف قيمته الحالية، ومع خسارة قيمة الدولار، ستفقد الولايات المتحدة نفوذها".

وأضاف: "علينا التفكير في ما سيحدث للولايات المتحدة إذا خسرت 15 تريليون دولار أميركي".

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، في الوقت الحالي، نحو 20 تريليون دولار، بما في ذلك 5 تريليونات دولار من الدخل الحقيقي، بينما يأتي 15 تريليون دولار من دول أخرى باستخدام الدولار، حسب المسؤول الروسي.