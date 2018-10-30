ألمانيا: تراجُع البطالة والتوظيف يُسجِّل مستوى قياسيًا

حققت ألمانيا تقدُّمًا لافتًا في مضمار العمل، في تشرين الأول الجاري، إذ تراجعَ عددُ العاطلين عن العمل فيها، بحسب ما أكدت وكالة "رويترز".

وبقي معدل البطالة ثابتًا دون تغيير عند 5.1 بالمئة وهو الأقل منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

وفي ما يُبرز قوةَ سوق العمل في ألمانيا، والذي يدعم النمو، الذي يقوده المستهلكون، في أكبر اقتصاد في أوروبا، سجّل التوظيف مستوى قياسيا مرتفعا في أيلول الماضي.

بدوره، أوضح مكتب العمل الاتحادي أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية تراجع بواقع 11 ألفا إلى 2.292 مليون وهو يقل طفيفا عن الهبوط المتوقع بمقدار 12 ألفا.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، مؤشر إيجابيًا آخر، وهو أن معدل التوظيف المعدل في ضوء العوامل الموسمية بحسب معايير منظمة العمل الدولية صعد بواقع 557 ألفا ليسجل مستوى قياسيا عند 45 مليونا في أيلول، على أساس سنوي.