أميركا: زيادة نُموّ الوظائف وارتفاع الأجور بأعلى وتيرة منذ 2009

سجّلَ نمو الوظائف في الولايات المتحدة تقدُّمًا قويًا في تشرين الأول، على نحو قد يُشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة من جديد في كانون الأول، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وسجّلت الأجور أكبر مكسب سنوي في تسعة أعوام ونصف العام، بما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل الأميركي، كما زاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 250 ألف وظيفة الشهر الفائت.

وبقي مُعدل البطالة مستقرا عند أدنى مستوى في 49 عاما، بواقع 3.7 بالمئة على الرغم من دخول المزيد من الناس إلى سوق العمل، بحسب ما أظهر التقرير الشهري لوزارة العمل، يوم الجمعة، والذي يحظى بمتابعة وثيقة.

ونقلت "رويترز" عن خبراء في الاقتصاد توقّعهم في وقت سابق، بزيادة عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة في تشرين الأول وبقاء معدل البطالة دون تغير عند 3.7 بالمئة.

أما متوسط أجر الساعة، فقد ارتفع خمسة سنتات، أو ما يُعادل 0.2 بالمئة، في تشرين الأول بعدما زاد 0.3 بالمئة في أيلول. عزز هذا الارتفاع الزيادة السنوية في الأجور لتبلغ 3.1 بالمئة في أكبر مكسب منذ نيسان 2009، مقارنة مع 2.8 بالمئة في أيلول.