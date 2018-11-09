بفعل رفع أسعار الفائدة بأميركا: الدولار يرتفع لأعلى مستوى بأسبوع

في أعلى مستوى له خلال أسبوع، سجّل مؤشر الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، تصاعُدًا في التعاملات بنسبة 0.11 بالمئة ليصل إلى 96.66، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

وساهمت قوة الاقتصاد الأميركي وزيادة أسعار الفائد، بتصاعد الدولار، في المؤشر الذين يقيس أداء العملة الأميركية أمام العملات الرئيسية،

يأتي صعود العملة الأميركية بعد تلميحات باحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا في كانون الأول المقبل.

وأمس الخميس، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي، الإبقاء على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية دون تغيير ضمن حدود تراوح بين 2 و2.25 بالمئة.

وأكد الفيدرالي الأميركي في بيان، أن لجنة السوق المفتوحة "بتقييم الظروف الاقتصادية المحققة والمتوقعة بالنسبة إلى هدف التوظيف الأقصى، وإلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة"، لتحديد توقيت ونسبة التعديل المستقبلي على النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية.

وأوضح أن هذا التقييم "سيأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك تدابير ظروف سوق العمل، ومؤشرات الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وقراءات عن التطورات المالية والدولية".

وكان الفيدرالي الأميركي، قد رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الماضي، كما رفعها 3 مرات خلال العام الجاري في آذار وحزيران وأيلول.

هبوط الذهب

أما الذهب، فيتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي منذ شهر آب، إذ انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1219.5 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الأول من تشرين الثاني عند 1217.20 دولار للأوقية.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1220.3 دولار للأوقية.

وفي ما يتعلٌّ بالمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.34 دولار للأوقية، وتتجه بذلك صوب تكبد أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية في تسعة أسابيع، متراجعة عما يزيد عن اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 856.20 دولار للأوقية. والمعدن منخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو أكبر تراجع له منذ أواخر أيلول. ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1120.24 دولار للأوقية، على الرغم من أنه مرتفع 0.4 بالمئة في الأسبوع ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

المصدر: "الأناضول، رويترز"