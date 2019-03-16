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اتهام "فولكسفاغن" ببيع سيارات ملوّثة

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 09:26

اتهام "فولكسفاغن" ببيع سيارات ملوّثة
توضيحية (فيسبوك)
عرب ٤٨/ أ ب

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "إس إي سي" اتهامًا لشركة "فولكسفاغن" ورئيسها التنفيذي السابق مارتن فنتركورن بخداع المستثمرين الأميركيين إبان فضيحة الانبعاثات.

وأفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنه خلال الفترة بين نيسان/ أبريل 2014 وأيار/ مايو 2015، أصدرت فولكسفاغن سندات واعتمادات مالية مدعومة بأصول تتجاوز قيمتها ثلاثة عشر مليار دولار في السوق الأميركية عندما عرف كبار التنفيذيين أن أكثر من نصف مليون سيارة في البلاد تجاوزت الحدود القانونية المسموح بها للانبعاثات.

ويدعي البلاغ أن فولكسفاغن أصدرت بيانات زائفة ومضللة للمستثمرين والضامنين بشأن جودة السيارات وتوافقها مع المعايير البيئية والموقف المالي لشركة، وهو ما منح فولكسفاغن مزايا مالية عندما أصدرت السندات بأسعار جذابة نسبيا للشركة.

لكن فولكسفاغن لم تعقّب على المزاعم على الفور، يوم أمس الجمعة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#فولكسفاغن
#أميركا
#بورصة
#انبعاثات
#تلويث

من عرب 48

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