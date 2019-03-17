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الكويت: فائض ميزان التجارة يرتفع 68.3% في 2018

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 16:52

الكويت: فائض ميزان التجارة يرتفع 68.3% في 2018
(pixabay) توضيحية
عرب ٤٨

ارتفع فائض الميزان التجاري الكويتي بنسبة 68.3 بالمئة خلال عام 2018، قياسا على العام السابق له، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الأحد، عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

وبلغ الفائضُ التجاري 10.932 مليارات دينار (36 مليار دولار) بالعام الماضي، مقارنة بفائض 6.494 مليارات دينار (21.4 مليار دولار) في 2017.

وازدادت قيمة صادرات الكويت بنسبة 30.5 بالمئة إلى 21.7 مليار دينار (71.5 مليار دولار) خلال 2018، مقابل 16.6 مليار دينار (54.6 مليار دولار) بالعام السابق له، فيما صعدت قيمة الواردات بنحو 6.4 بالمائة إلى 10.83 مليارات دينار (35.7 مليار دولار)، مقارنة مع 10.182 مليارات دينار (33.5 مليار دولار) في 2017.

وتُعدّ الكويت، عضوًا رئيسيًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وتنتج 2.8 مليون برميل يوميا.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الكويت
#اقتصاد الكويت
#الميزان التجاري الكويتي

من عرب 48

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