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تونس تنتظر بعثة صندوق النقد الدولي الخامسة بعد "مخالفة" نصيحته

تاريخ النشر: 19/03/2019 - 11:24

تونس تنتظر بعثة صندوق النقد الدولي الخامسة بعد "مخالفة" نصيحته
مظاهرة رافضة لقرض صندوق النقد الدولي في تونس (رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلنت السلطات التونسية أن صندوق النقد الدولي يعتزم إرسال بعثة إلى تونس في 27 آذار/ مارس المقبل، في إطار المراجعة الخامسة من برنامج القرض الذي منحته لتونس.

وقال وزير الإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، اليوم الثلاثاء، إن بعثة الصندوق تأتي بعد نحو شهرين من رفع الحكومة أجور نحو 670 ألف موظف عمومي، في قرار دعا صندوق النقد تونس العام الماضي، إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية.

وصرح الراجحي اليوم أن "بعثة صندوق النقد ستزور تونس من 27 آذار/ مارس إلى التاسع من نيسان/ أبريل لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج القرض". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وكانت تونس قد وقعت عام 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار. لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح. وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.

تجدر الإشارة إلى أن شروط صندوق النقض التعجيزية، أدت إلى موجات متقطعة من الاحتجاجات على مدار السنوات القليلة الماضية.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#تونس
#صندوق النقد الدولي
#أجور

من عرب 48

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