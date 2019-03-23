استمرار تراجع النفط أعلى مستوياته لعام 2019

انخفضت أسعار النفط حوالي 2%، يوم أمس الجمعة، مستمرةً في التراجع من أعلى مستوياتها هذا العام، بالتوازي مع غياب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وصدور بيانات توقع سلبية من ألمانيا والولايات المتحدة بشأن القدرة الإنتاجية للمصانع، ما يجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والطلب على مواد الخام.

وانحدرت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة "وول ستريت" بما يصل إلى 2 في المئة، يوم أمس الجمعة، بعد أن عانى المصنعون في أمريكا وأوروبا واليابان في آذار/ مارس مع أن التوترات التجارية كان لها تأثير على إنتاج المصانع، وهو ما يوجه ضربة إلى الآمال بأن الاقتصاد العالمي ربما يبدأ بالتحسن.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" 83 سنتا، أو 1.22 في المئة، لتبلغ عند التسوية 67.03 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على انخفاض بحوالي 0.2 في المئة.

وسجلت عقود "برنت"، يوم الخميس الماضي، أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 68.69 دولار للبرميل.

وصعد "برنت" بأكثر من 20 في المئة منذ بداية كانون ثاني/ يناير، بفضل تخفيضات في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وعقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي، غرب تكساس، الوسيط 94 سنتا، أو 1.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 59.04 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى له في 2019 عند 60.39 دولار وينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 0.8 في المئة.

وقفز الدولار الأميركي، يوم أمس الجمعة، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل النفط أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.