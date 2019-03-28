الأسهم الأوروبية تتأثر بالبنوك وتنخفض بسبب "بريكست"

انخفضت مكاسب الأسهم الأوروبية مبكرًا لتغلق على تراجع اليوم الخميس، متأثرة بخسائر لأسهم البنوك، وسط آفاق ضبابية للنمو الاقتصادي العالمي والغموض الذي يحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما زاد من تفاؤل ببعض التقدم في لبمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 بالمئة، وتخلى المؤشر "داكس" الألماني الشديد التأثر بالتجارة عن مكاسبه ليغلق منخفضا 0.08 بالمئة، في حين نزل مؤشرا الأسهم الأسبانية والإيطالية في بورصتي مدريد وميلانو أكثر من 0.5 بالمئة لكل منهما.

واشتد الهبوط بعد صدور بيانات تظهر أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، في أحدث حلقة في سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت حول العالم.

وكانت مكاسب المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني هي الأعلى بين مؤشرات المنطقة، إذ ارتفع 0.6 بالمئة، بدعم من تراجع الجنيه الاسترليني بعد تصويت استرشادي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، انتهى إلى طريق مسدود.

وتكبد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي أكبر الخسائر بين قطاعات المؤشر "ستوكس" الأوروبي، مع استمرار انخفاض عوائد السندات وهو ما يبقي على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وجاءت البنوك السويدية بين أكبر الخاسرين، في ظل مخاوف من انتشار فضيحة غسل أموال تركزت حول "سويد بنك"، أكبر مصرف في السويد، إلى البنوك الأخرى.

وهبط سهم "سويد بنك" 7.8 بالمئة، بينما تراجع سهما "إس.إي.بي" و"هاندلسبانكن" أكثر من ستة بالمئة، لتشكل البنوك الثلاثة أحد أكبر الضغوط على المؤشر "ستوكس 600".

وانخفض مؤشر قطاع السيارات مع هبوط سهم "فيات كرايسلر" اثنين بالمئة بعدما قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان موتور" إنه ليس على دراية بالمناقشات الخاصة بتقديم شريكها الفرنسي "رينو" عرضا للاستحواذ على الشركة الإيطالية.

وكان سهم مجموعة "لينده" الألمانية للغازات الصناعية من بين أكبر الرابحين، مع صعوده 1.8 بالمئة بعدما رفع بنك "يو.بي.إس" السعر المستهدف لسهم الشركة.