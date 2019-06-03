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تحقيق أعلى معدل شهري للصادرات في تاريخ تركيا

تاريخ النشر: 03/06/2019 - 18:07

تحقيق أعلى معدل شهري للصادرات في تاريخ تركيا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

نمَت الصادرات التركية بنسبة 11.46% على أساس سنوي، خلال أيار/ مايو الماضي، إذ بلغت قيمة الصادرات 16 مليارا و813 مليون دولار، وهو "الرقم الأعلى في تاريخ البلاد على المستوى الشهري"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتراجع عجز التجارة الخارجية في أيار/ مايو الماضي، بنسبة 78.11% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى مليار و774 مليون دولار.

وقالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن الصادرات التركية تحقق في كل شهر رقما قياسيا جديدا، رغم تباطؤ التجارة العالمية، مُشيرة إلى أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شهدت زيادة في الصادرات بنسبة 5.37%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 76.6 مليار دولار.

وذكرت بكجان أن الواردات في أيار/ مايو الماضي، سجلت تراجعا بنسبة 19.85 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 18 مليارا و588 مليون دولار، وبيّنت أن الانخفاض السريع في عجز التجارة الخارجية العام الحالي قلل من حاجة الاقتصاد للتمويل الخارجي، وقدم إسهامًا استراتيجيًّا للاقتصاد.

بحسب المكتب التركي للإحصاءات، حقّقت تركيا خروجًا مؤقتًا من الركود الاقتصادي، مع نمو بنسبة 1.3 بالمئة في الفصل الأول من العام الحالي، بحسب أرقام رسمية نشرت الشهر الفائت، إلا أن خبراء حذّروا من أن الانتعاش قد يكون "قصير الأمد".

وكان الاقتصاد التركي قد دخل في ركود، للمرّة الأولى منذ العام 2009، إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر، جرّاء تدهور سعر صرف الليرة التركية وتوتر العلاقات مع واشنطن.

وسجّل الاقتصاد التركي في الفصل الأول من العام 2019 نموا بنسبة 1.3% مقارنة مع الفصل السابق، لكنّ الأداء الاقتصادي على أساس سنوي سجّل انكماشا بنسبة 2.6 %.

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#تركيا
#الصادرات
#الواردات
#استيراد وتصدير
#التجارة الخارجية
#العجو التجاري

من عرب 48

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