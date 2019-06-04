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التحرك الأميركي لمكفاحة احتكار الشركات التكنولوجية "يُخفض" الأسهم الأوروبية

تاريخ النشر: 04/06/2019 - 11:53

التحرك الأميركي لمكفاحة احتكار الشركات التكنولوجية "يُخفض" الأسهم الأوروبية
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بنحو 0.5 بالمئة، متأثرة بالضربة التي تلقتها شركات تكنولوجية كبرى مثل "جوجل" وشركات آخرى، جرّاء مؤشرات أولية لتحرك أميركي لمكافحة الاحتكار.

واندفعت الشركات الأوروبية المنظارة للأميركية، للهبوط، بعد خسائر الأخيرة في "وول ستريت" والأسواق الآسيوية خلال الليل.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 10:22 صباحا، بينما فقد قطاع التكنولوجيا اثنين بالمئة.

ودخل المؤشر "ناسداك" الزاخر بأسهم التكنولوجيا مسارا تصحيحيا يوم أمس الإثنين بعد أن أصبحت "أمازون" و"ألفابت" المالكة لـ"جوجل" أول الخاضعين لتحقيق بشأن الاحتكار من جانب جهات تنظيمية أميركية. وقالت مصادر إن التحقيقات ستشمل أيضا "فيسبوك" و"أبل".

وتفوقت أسهم السيارات على أداء السوق وارتفعت نحو نصف بالمئة نتيجة مبيعات أفضل من التوقعات في السوق الأميركية.

وأذعنت الأسهم العالمية لضغوط بيعية في الأسابيع الأخيرة ليسجل المؤشر "ستوكس" 600 أسوأ أداء شهري في أكثر من ثلاث سنوات في أيار/ مايو الماضي.

 

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#الأسهم الأوروبية
#جوجل
#مكافحة احتكار

من عرب 48

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