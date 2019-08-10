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العجز التجاري في تونس يصل إلى 4 مليار دولار

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 15:46

العجز التجاري في تونس يصل إلى 4 مليار دولار
(أ ب)
عرب ٤٨

سجل العجز التجاري في تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 11.164 مليار دينار، نحو 4 مليار دولار، مقابل 9.946 مليون دينار، نحو 3.5 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من 2018. 

وبحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم، السّبت، فإن ارتفاع العجز يعود إلى تطور الصادرات بنسبة 13.2 بالمائة، والواردات بنسبة 12.9 بالمائة .

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا طفيفا 0.2 نقطة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من 2018، حيث بلغت 70.5 بالمائة مقابل 70.3 بالمائة.

وبلغت قيمة الصادرات حتى تموز/ يوليو الماضي 26.703 مليار دينارا (9.34 مليار دولار)، مقابل 23.580 مليار دينارا  (8.25 مليار دولار)خلال نفس الفترة من 2018.

فيما بلغت قيمة الواردات  حتى تموز/ يوليو الماضي 37.867 مليار دينارا (13.24 مليار دولار) مقابل 33.526 مليار دينارا (11.73 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2018.

كما تراجعت نسبة التضخم إلى 6.5 بالمائة خلال تموز/ يوليو الماضي على أساس سنوي، نزولا من 6.8 بالمائة في الشهر السابق له. 

ويأتي هبوط التضخم، بعد التحسن الذي أظهره سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، خلال الشهرين الماضيين، إلى متوسط 2.85 مقابل 3.09 قبل عدة شهور. 

 


#تونس
#عجز تجاري
#انتخابات

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