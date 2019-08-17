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ترامب: "آبل" ستنفق "مبالغ طائلة" في الولايات المتحدة

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 17:43

ترامب: "آبل" ستنفق "مبالغ طائلة" في الولايات المتحدة
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، عبر تغريدة أنّ مجموعة "آبل" العملاقة للتكنولوجيا ستنفق "مبالغ طائلة" في الولايات المتحدة، وذلك قبل لقاء مع مديرها التنفيذيّ تيم كوك، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكتب ترامب في تويتر: "سأتناول العشاء مع تيم كوك من آبل. سينفقون مبالغ طائلة في الولايات المتحدة. عظيم!"، في تغريدة جاءت عقب إعلان آبل، يوم الخميس الماضي، أنها أنفقت حوالى 60 مليار دولار في الولايات المتحدة، وأنها توّظف حاليا نحو 90 ألف شخص في البلاد.

ويتم تجميع الكثير من منتجات الشركة المعلوماتية العملاقة في الصين، وهي تعارض الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 10%، المقرر فرضها على المنتجات المصنعة في الصين اعتبارا من الأول من أيلول/ سبتمبر.

وفي وقت سابق، رفض ترامب دعوات آبل من أجل الحصول على إعفاء لمنتجاتها، وغرّد في تموز/ يوليو، موضحا أنّ الشركة العملاقة يجب أن "تصنع (منتجاتها) في الولايات المتحدة، (وعندها) لا يتمّ فرض رسوم"، لكنّ إدارته أعلنت الخميس الماضي، أنّه سيتم إرجاء فرض رسوم على بعض المنتجات حتى كانون الأول/ ديسمبر.

ولم تعلق آبل على الفور على لقاء مديرها بترامب، كما أن ترامب لم يعلّق مجّددا على اللقاء أو ما تم مناقشته فيه.

وتأتي هذه الخطوة وسط الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، ومحاولات القوتين الاقتصاديتين استئناف المفاوضات المتعثّرة بينهما لوضح حدّ لهذه الحرب التي تُهدّد الاقتصاد العالمي برمّته.

وفي آذار/ مارس الفائت، ارتكب ترامب هفوة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل حين أشار إلى تيم كوك باسم "تيم آبل". وعاد ترامب وبرّر الأمر قائلا إنه تعمد ذلك "اختصارا للوقت والكلام".


#الرئيس الأميركي
#دونالد ترامب
#آبل
#الولايات المتحدة
#الصين

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