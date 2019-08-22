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بريطانيا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا للتجارة الحرة

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 15:47

بريطانيا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا للتجارة الحرة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أبرمت بريطانيا وكوريا الجنوبية اليوم، الخميس، اتفاقا يسمح للبلدين مواصلة المعاملات التجارية بينهما بحرية بعد دخول بريكست حيز النفاذ.

ويحل الاتفاق محل الشروط الحالية الواردة في اتفاق تجاري للاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية، وهو يحمي تدفق المبادلات الثنائية السنوية التي بلغت 14.6 مليار جنيه استرليني (16 مليار يورو – 17.7 مليار دولار) في 2018.

ونال الاتفاق دعما فوريا من مصدرين بريطانيين كبيرين لكوريا الجنوبية هما شركة صناعة السيارات الفارهة بنتلي وشركة صناعة الأدوات المنزلية دينبي بوتري.

وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس في بيان "أولويتيّ هي ضمان أن تكون الشركات البريطانية مستعدة لبريكست".

ووقعت تراس الاتفاق مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، يو ميونغ-هي.

وأشادت يو "بالشراكة الاقتصادية القيّمة" بين البلدين، مشيرة إلى أنّ توقيع "اتفاق التجارة الحرة سيزيل الكثير من الغموض بشان بريكست".

وهذا أول اتفاق تجاري لبريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست في آسيا، ويأتي بعد توقيع اتفاقات مماثلة مع تشيلي وآيسلندا والنروج وسويسرا.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

 


#بريكست
#بريطانيا
#كوريا الجنوبية
#اتفاق
#تجارة

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