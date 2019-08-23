ردا على تهديدات ترامب: الصين ستفرض رسوما جمركية إضافية

تعتزم الحكومة الصّينيّة فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أميركية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار، ردًّا على التعريفات الجديدة على واردات صينية التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا، وفق ما أعلنته بكّين اليوم، الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بيان الحكومة الصّينيّة، فيما لم تذكر مزيدا من التفاصيل عن موعد سريان الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأميركية.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض رسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، مطلع الشهر المقبل، قبل أن يؤجّل قراره إلى منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًّا.

ومرارا جددت الصين تهديدها بتطبيق "إجراءات مضادة" في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.

وخلال أيار/ مايو الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار؛ ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع أميركية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارًا من مطلع حزيران/ يونيو الماضي.

وقررت الصين استئناف فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة أو 5 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات الأميركية الصنع ابتداء من منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل.