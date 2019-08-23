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قبيل كلمة باول: الأسهم الأوروبية تصعد والأنظار تترقب

تاريخ النشر: 23/08/2019 - 11:31

قبيل كلمة باول: الأسهم الأوروبية تصعد والأنظار تترقب
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة صباح اليوم، الجمعة، مع توجه جميع الأنظار على كلمة من المقرر أن يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، للحصول على تأكيد بأن المركزي الأميركي ما زال متجها صوب تخفيض آخر لأسعار الفائدة في الشهر القادم.

ومن المقرر أن يلقى باول كلمته المرتقبة بشدة في ندوة جاكسون هول بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، أي 16:00 بتوقيت القدس، وذلك بعد محضر اجتماع البنك في تموز/ يوليو، والذي تسبب في انحسار توقعات سوق النقد بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة الشهر القادم.

كما ساهمت بعض البيانات المشجعة الصادرة هذا الأسبوع في تهدئة مخاوف السوق من حدوث ركود، والتي كانت الدافع الرئيسي لعمليات بيع في النصف الأول من آب/ أغسطس، وكذلك كانت التوقعات بأن المركزي الأميركي وبنوك مركزية أخرى سترد بإجراء المزيد من التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5 بالمئة، ليتعافى من انخفاض سجله يوم الخميس، بسبب قراءات متباينة لنمو الشركات في اقتصادات كبرى، وفي الوقت الذي أثرت فيه قفزة للجنية الاسترليني سلبا على بورصة لندن.

كما زاد المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.5 بالمئة، بينما ربح المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.6 بالمئة وتفوق في الأداء على بقية السوق.

وقفز سهم "سيمكورب إيه إس" 7.7 بالمئة وتصدر قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر القياسي بعد أن رفعت الشركة المتخصصة في البرمجيات توقعاتها المالية للعام 2019.

 


#باول
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#أسعار

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