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ترامب: رسوم جمركية جديدة في انتظار الصين في بداية أيلول

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 14:12

ترامب: رسوم جمركية جديدة في انتظار الصين في بداية أيلول
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال تصريحات صحفية أدلى بها مساء أمس الجمعة في البيت الأبيض، أن رسوما جديدة على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ في مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل. 

وتبدأ واشنطن بتفعيل رسوم بنسبة 15% على واردات بقيمة 112 مليار دولار اعتبارا من الأحد، حسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. 

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا. 

ومرارا، جددت الصين تهديدها بتطبيق "إجراءات مضادة" في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية. 

وفي أيار/ مايو الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار؛ ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من مطلع حزيران/ يونيو الماضي. 

وقررت الصين استئناف فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة أو 5 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية الصنع، بدء من منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

 


#ترامب
#رسوم جمركية
#الصين
#الولايات المتحدة
#الحرب التجارية

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