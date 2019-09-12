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صعود أسعار النفط بعد خسائر حادة شهدها أمس

تاريخ النشر: 12/09/2019 - 09:56

صعود أسعار النفط بعد خسائر حادة شهدها أمس
وول ستريت (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

ارتفع ثمن عقود النفط الآجلة قليلا في بداية تعاملات الخميس، بعد هبوط حاد قبيل ختام جلسة الأربعاء، بعد ظهور تقرير يشير لاحتمالية خفض العقوبات الأميركية على طهران.

وأورد تقرير لوكالة أنباء "بلومبيرغ"، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ناقش تخفيف عقوبات بلاده على إيران، المفروضة منذ آب/ أغسطس 2018.

وبسبب العقوبات الأميركية، تراجع إنتاج إيران النفطي في آب الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي، إلى 2.19 مليون برميل يوميا.

وقبيل إغلاق جلسة الأربعاء، بلغ سعر خام برنت القياسي، 63.12 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى 60.81 دولارا في ختام الجلسة.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت القدس، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين ثاني/ نوفمبر بنسبة 0.51 بالمئة أو 31 سنتا إلى 61.12 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.59 بالمئة أو 33 سنتا إلى 56.06 دولارا للبرميل.

وقبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعلان استئناف العقوبات على إيران خلال أيار/ مايو 2018، كان متوسط إنتاج طهران النفطي 3.84 ملايين برميل يوميا.


 


#النفط
#العقوبات الأميركية
#أسعار النفط
#وول ستريت

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