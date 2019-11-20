الصين تُعدل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018

أعلن مسؤولون صينيون، أن بلادهم تعتزم تعديل تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، حتى تتضمن بيانات أكثر "ثراء".

وستُظهر التقديرات الجديدة زيادة عدد الشركات والأصول المسجلة في الإحصاء الأخير.

وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات، لي شياو تشاو، لوكالة "رويترز" البريطانية للأبناء، إن الإحصاء الاقتصادي الوطني الرابع للصين، الذي صدر يوم الأربعاء، تضمن بيانات "أكثر ثراء| تظهر عددا أكبر من كيانات الأعمال وقاعدة أصول إجمالية أكبر في عام 2018 عما كان يُفترض في ظل التقديرات السابقة للناتج المحلي الإجمالي.

وقال لي إن تفاصيل المراجعة ستُعلن "خلال أيام قليلة" لكنه أحجم عن الإفصاح عما إذا كانت ستؤدي لرفع أو خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

وتعدل الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي بشكل روتيني وعادة ما تجري المراجعة النهائية في نهاية السنة.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 90.03 تريليون يوان (12.81 تريليون دولار) في 2018 بحسب المراجعات الأولية لذلك العام وسجل معدل نمو 6.6 بالمئة وهو الأبطأ في نحو ثلاثة عقود ولكن يتفق مع هدف بكين البالغ نحو 6.5 بالمئة.

وقبل أيام من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 في يناير كانون الثاني، خفض مكتب الإحصاءات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 إلى 6.8 بالمئة من 6.9 بالمئة.