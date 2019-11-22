بكين تسعى لاتفاق مع واشنطن لكنها مستعدة لأي حرب تجارية

أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، يوم الجمعة، أن بلاده ترغب بالتوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة، لكنها "لا تخشى" المواجهة إذا اندلعت أي حرب تجارية.

وجاءت تصريحات شي بعد يومين من إشارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أن بكين لم تقدم تنازلات كافية حتى الآن تسمح بالتوصل إلى اتفاق.

وانخرطت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم في نزاع تجاري منذ أكثر من عام، إذ فرضتا رسومًا جمركية متبادلة على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات.

وقال شي لمسؤولين أميركيين سابقين وغيرهم من كبار الشخصيات الأجنبية في بكين "كما قلنا مراراً، لا نريد بدء الحرب التجارية لكننا لا نخشى" اندلاعها.

وأضاف أمام المجموعة التي ضمّت وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كسنجر ووزير الخزانة السابق هنري بولسون ورئيس الوزراء الأسترالي الأسبق كيفن راد "سنخوض المواجهة عند الضرورة لكننا نعمل بشكل نشط من أجل عدم اندلاع حرب تجارية".

وأجرى كبار المفاوضين التجاريين محادثات هاتفية السبت وصفتها وزارة التجارة الصينية بـ"البنّاءة" بشأن اتفاق مبدئي.

وتصرّ الصين على وجوب إلغاء الولايات المتحدة الرسوم التي فرضتها، وهو أمر أشار ترامب إلى أنه لم يوافق عليه.

وخيّم إقرار الكونغرس هذا الأسبوع قانونًا يدعم المتظاهرين المدافعين عن الديموقراطية في هونغ كونغ على المفاوضات.

وقال شي للزوار الأجانب الذين قدموا لحضور "منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد" "نريد العمل باتجاه اتفاق مرحلة أولى قائم على الاحترام المتبادل والمساواة".