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الأسواق الأميركية تترقب آخر تطورات الحرب التجارية

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 12:45

الأسواق الأميركية تترقب آخر تطورات الحرب التجارية
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

تراجعت الأسهم اليابانية، صباح اليوم الجمعة، وسط مخاوف مستمرة حيال تشريع أمريكي لدعم محتجي هونج كونج قد يُخرج مفاوضات اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين عن مسارها، لكن السوق واصلت صعودها للشهر الثالث على التوالي.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمئة إلى 23293.91 نقطة لكنه ارتفع 1.6 بالمئة للشهر. وعلى مدار الأسبوع، تقدم المؤشر 0.8 بالمئة، في أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.

كانت أسواق نيويورك مغلقة يوم الخميس بمناسبة عيد الشكر ونأى مستثمرون كثيرون بأنفسهم يوم الجمعة في انتظار معرفة كيف ستنظر الأسواق الأمريكية لأحدث صدام بين واشنطن وبكين بخصوص هونج كونج.

ويوم الخميس، حذرت الصين من "إجراءات مضادة صارمة" ردا على التشريع الأميركي المساند للمحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1699.36 نقطة، مع انخفاض جميع قطاعاته الثلاثة والثلاثين إلا ثلاثة عند الإغلاق.

 


#الحرب التجارية
#الأسواق الأميركية
#هونغ كونغ

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