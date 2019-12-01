بكين "تصر" على إلغاء التعريفات لاتفاق تجاري مع واشنطن

أعلنت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأحد، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن الصين لن تقبل اتفاق ينهي الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة، دون أن يتضمن إلغاء الضرائب التي تفرضها الأخيرة على سلعها، في مرحلته الأولى.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحددها إن بكين تصر على ضرورة ‭‭ ‬‬‬‬إلغاء جميع التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ العام الماضي، بشكل متتالي على بكين، وليس التعرفيات الجديدة فحسب، من أجل إتمام اتفاق تجاري وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

وقالت "جلوبال تايمز" التي تنشرها صحيفة "الشعب" اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم: "تعهد الولايات بإلغاء التعريفات والمقرر في 15 كانون الأول/ ديسمبر لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات" في إشارة إلى رسوم إضافية ستفرض على الواردات من الصين في حالة عدم التوصل لاتفاق.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن في "المخاض الأخير" لاتفاق يهدف لإنهاء الحرب التجارية التي شنتها على الصين العام الماضي، والمستمرة منذ منذ 16 شهرا، بعد أيام قليلة من إبداء الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في إبرام اتفاق تجاري.

كما أجرى كبار المفاوضين التجاريين من البلدين محادثات مجددا واتفقوا على العمل لحل القضايا المتبقية.

وقال خبراء ومصادر مقربة من البيت الأبيض الشهر الماضي، إن توقيع الاتفاق الأولي قد لا يحدث حتى بداية العام الجديد مع ضغط الصين من أجل تراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على نطاق واسع. وكان مقررا في الأساس توقيع الاتفاق في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقال مصدر مطلع أيضا إن مسؤولين أميركيين قد يزورون الصين عقب عطلة عيد الشكر يوم الخميس في الولايات المتحدة.