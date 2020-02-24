الحكومة الكندية تحذر من التبعات الاقتصادية لمظاهرات الأصلانيين

عرب ٤٨ / أ ف ب

حذرت الحكومة الكندية، أمس الأحد، من استمرار مظاهرات السكان الأصلانيين ضد خطّة استباحة أراضيهم ومد أنابيب للغاز الطبيعي عبرها، لتأثيرها على اقتصاد البلاد.

وتحظى مظاهرات شعب ويتسويتين الأصلاني، زخما كبير منذ عدّة أسابيع، في كندا، حيث أن احتجاجاتهم ارتكزت على شلّ العصب الاقتصادي للبلاد عبر قطع سكك الحديد.

وخضت الحكومة على استئناف سريع للحوار لإنهاء الأزمة، وسط دعوات لفض المظاهرات بالعنف، رفضها رئيس الوزراء جاستن ترودو.

والحواجز التي اقيمت قبل 18 يوما احتجاجا على بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي يعبر مناطق السكان الأصالنيين في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غربي كندا، كانت لا تزال في أماكنها الأحد بعد يومين على مطلب رئيس الوزراء بأن تزال فورا.

والتحرك الذي بدأته مجموعة من السكان الأصلانيين الذين يعارضون خط الأنابيب سرعان ما امتد إلى مقاطعات أخرى.

والسبت كرر قادة شعب ويتسويتين مطالبهم لبدء المحادثات وهي انسحاب الشرطة الفدرالية من أراضي القبيلة وتعليق أعمال خط الأنابيب التي تقوم بها شركة "كوستال غازلينك".

وقال وزير النقل مارك غارنو لراديو كندا: "نعمل على المستوى الفدرالي لمحاولة استئناف حوار كي يقبل القادة القبليون حقيقة أننا نوافق على مطالبهم بسحب شرطة الخيالة الملكية الكندية من أراضيهم".

وتابع أن على القادة القبليون "أن يبعثوا فورا برسالة أنه طالما الحوار يجري يمكن إزالة الحواجز".

وأضاف الوزير "المسألة يمكن أن تستمر لفترة طويلة" لإن لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكندي و"بل يمكن أن تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في حال استمرت".

وقطع سكك الحديد وخصوصا خط مهم يربط مناطق الشرق بالغرب، أجبر شركة "كانيديان ناشيونال" للشحن على تعليق عدد كبير من عملياتها ووقف قرابة ألف موظف عن العمل موقتا.

والقضية بغاية الحساسية لترودو الذي جعل من المصالحة مع "الأمم الأولى" أي السكان الأصليين إحدى أولويات ولايته الثانية.

ويتعرض السكان الأصلانيون في كندا إلى عنصرية هيكلية شديدة تتجذر في مختلف المنظومات الحكومية، كالقضاء، والشرطة وغيرها. كما ويعانون من معدلات فقر عالية.