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كورونا يرفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 7 أعوام

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 13:27

كورونا يرفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 7 أعوام
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، بالغة أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام، بتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقفزت عقود الذهب الآجلة بأكثر من 2.4 بالمئة أو 40 دولارا للأونصة الواحدة (الأوقية) إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2012.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس المتفشي في الصين، والذي انتشر لاحقا في أكثر من 20 بلدا، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وبحلول الساعة 13:07، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان/ أبريل بنسبة 2.48 بالمئة أو 40.4 دولارا إلى 1688.8 دولارا للأونصة الواحدة.

ولجأت الاستثمارات بالأسهم أو تلك المقومة بالعملات الرئيسة، إلى المعدن الأصفر، الأكثر أمانا في حالة الضبابية الاقتصادية التي ترافق تفشي فيروس كورونا.

ويلجأ المستثمرون عادة إلى الذهب لكونه ملاذ آمن لأموالهم، خشية تضرر أسواق الأسهم.

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#كورونا المستجد
#الذهب
#أسعار الذهب

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