تواجه شركة مشروب الجعة كورونا، الربعية السنوية الأسوأ منذ 10 سنوات، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد في منتصف كانون الأول/ ديسمبر في مدينة ووهان الصينيّة، وفق ما أوردته صحيفة "ذي إندبندنت".

ويملك إنهاوسر بوش إن بيف، ماركات الجعة الأكثر شهرة في العالم ومنها؛ بادفايزر، وستيللا، وأرتويس، وبيكس، وكورونا.

وعانت الشركة من خسارة في الأرباح خلال الشهرين الأخيرين منذ انتشار الفيروس في الصين، بلغت حصيلة الخسائر ما يقارب الـ170 مليون دولار في الصين وحدها، في الوقت الذي كانت تتوقع فيه مبيعات قوية بسبب العام القمري الجديد.

وأجبرت الخسائر الشركة على الحدّ من منح رؤسائها التنفيذيين المكافآت المالية، وهناك تنبؤ بحدوث أكبر انخفاض ربحي للشركة على مستوى النصف السنوي.

وتقدّر الشركة أن التراجع في المبيعات والأرباح لمشروب الجعة يتعلق بانخفاض عدد الأشخاص الذين يخرجون إلى الأماكن العامة في بلادهم، لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا"، وهذا الوضع يأثر بشكل مباشر على الحياة الليلة في مدن الجمهرية، ما يؤدي لإغلاق الحانات والمطاعم.

وأجرت شركة العلاقات العامة (5WPR) الأميركيّة استطلاعًا، ظهر فيه أن 38% من محبي "جعة كورونا"، امتنعوا عن تناولها بسبب تشابه الاسم مع الفيروس.

وقال مؤسس الشركة التي أجرت الاستطلاع، رون توروسيان، إنه "لا شك في أن جعة كورونا خسرت الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا"، وفقًا لما نشرته "ديلى ميل" البريطانية.

ووجدت الدراسة أن 14% من هؤلاء قالوا إنهم لن يطلبوا جعة كورونا في الأماكن العامة، خوفًا من النظرة السيئة لهم. وكان 16% من الذين يشربون الجعة في الولايات المتحدة مرتبكين بشأن ما إذا كانت جعة كورونا مرتبطة بالفيروس من عدمه.

ولم تدخل جعة كورونا أية تغييرات على إعلاناتها رغم تشابه اسمها مع الفيروس، وتعرضت للانتقادات على موقع "تويتر" بسبب طرحها لعبوات صلبة جديدة تحت علامة كورونا التجارية.