بورصات الخليج تنتعش بعد أسابيع من الخسارة بسبب كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

سجلت بورصات دول الخليج العربي انتعاشًا قويًّا مع افتتاح التعاملات، اليوم الثلاثاء، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد أسابيع من الخسائر.

وارتفع مؤشر سوق "تداول" السعودي، الذي يُعتبر الأكبر في المنطقة، بنسبة 5.6% عند بدء التعاملات، بينما سجّل سهم شركة "أرامكو" النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.5% محققًا أول مكسب له منذ عدة جلسات.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.5%، ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4.2%، ومؤشر سوق قطر بنسبة 3%، أما على صعيد البورصات، فارتفعت بورصة الكويت بنسبة 6.6%، وبورصة البحرين بنسبة 1.2%، وبورصة عمان بنسبة 6.6%.

وسجلت أسعار النفط، أمس الاثنين، أكبر خسائر لها في يوم واحد منذ ثلاثة عقود مع انخفاض سعر خام "برنت" لـ33 دولارًا للبرميل، قبل أن تعود لترتفع في الساعات القليلة الماضية.

وكانت الأسواق الخليجية قد تعرّضت لخسائر كبيرة في اليومين الماضيين، على خلفية انهيار أسعار النفط في خضم "حرب أسعار" التي بدأتها السعودية بعد إخفاق الدول النفطية في التوصل إلى اتفاق لمواصلة خفض الإنتاج.

وتفاوضت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" مع روسيا التي تُعتبر شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "اوبك بلاس"، على الخفض الإضافي بغية وضع حد لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.