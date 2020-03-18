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أسعار النفط تواصل هبوطها

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 10:20

أسعار النفط تواصل هبوطها
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

واصلت أسعار النفط الخام هبوطها، اليوم الأربعاء، عند أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/ يناير 2016، مدفوعة بارتفاع وتيرة التخوفات العالمية، من تفشي فيروس كورونا، وتبعاته الاقتصادية على الأسواق.

وأعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، عزمها زيادة صادرات النفط الخام خلال الفترة المقبلة إلى أزيد من 10 ملايين برميل يوميا، مقارنة بمتوسط 7.3 ملايين حاليا، ما يهدد بتخمة في المعروض.

وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيار/ مايو، بنسبة 1.36 في المئة أو 40 سنتا، إلى 28.34 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أيار/مايو بنسبة 2.23 في المئة أو 61 سنتا، إلى 26.72 دولارا للبرميل.

وتفشى الفيروس في أغلب الولايات الأميركية، الذي يعد أكبر اقتصاد عالمي، وسط تأكيد الرئيس دونالد ترامب، عزمه تحفيز الاقتصاد المحلي بنحو تريليون دولار.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا، حتى صباح الأربعاء، 7989 حالة، فيما صعد عدد الإصابات إلى 198.7 ألفا، وتماثل 82.77 ألفا للشفاء.

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#أسعار النفط
#هبوط
#خام الأميركي

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